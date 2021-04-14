События На Окружной стокнулись фура и иномарка (видео) Вечерний Харьков 14.04.2021 449 Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА. По словам очевидцев, ДТП на Окружной произошло в районе Гольф-клуба. Официальная информация уточняется. Читайте также Под Харьковом спасатели ликвидировали пожар в жилом доме Завтра пройдет очередное заседание СНБО ФОПы смогут платить налоги через «Дію» БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Под Харьковом спасатели ликвидировали пожар в жилом доме События 14.04.2021 Лента новостей Под Харьковом спасатели ликвидировали пожар в жилом доме 14.04.2021 Завтра пройдет очередное заседание СНБО 14.04.2021 ФОПы смогут платить налоги через «Дію» 14.04.2021 На Окружной стокнулись фура и иномарка (видео) 14.04.2021 Рядом с Украиной сгорел российский военный лагерь (видео) 14.04.2021 Астропрогноз на 15–16 апреля 2021 г. 14.04.2021 Крупный город под Харьковом снова остался без воды 14.04.2021