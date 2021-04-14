Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА.

По словам очевидцев, ДТП на Окружной произошло в районе Гольф-клуба.

Официальная информация уточняется.


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