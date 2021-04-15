В Харькове, 15 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк), ул. Котельниковская, 13 до 20:00 15.04.21 г.
А также:
Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 15.04.21 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 15.04.21 г.
Слободской район:
ул. Нестерова, 4 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15.04.21 г.
Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №8), ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29, 29-а, 38, 38-д,е,ж, ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з, ул. Маршала Малиновского, 5, 8, 10, 10/14 до 20:00 15.04.21 г.
ул. Монтажная, 12-а (п. №1, стояк), ул. Котельниковская, 13 до 20:00 15.04.21 г.
А также:
Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 15.04.21 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 15.04.21 г.
Слободской район:
ул. Нестерова, 4 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15.04.21 г.
Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №8), ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29, 29-а, 38, 38-д,е,ж, ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-з, ул. Маршала Малиновского, 5, 8, 10, 10/14 до 20:00 15.04.21 г.