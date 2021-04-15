Высказывания доцента Харьковской академии культуры Натальи Семейкиной полностью дискредитируют ее как преподавателя образовательного учреждения и являются недопустимыми.

Об этом заявил первый проректор академии Юрий Лошков, комментируя скандал, разгоревшийся вокруг преподавательницы. Напоминаем, на днях Наталья Семейкина оставила в Facebook комментарий с формулировкой  "Хорошо, что есть Путин", пишет "Суспільне".

"Человек просто не думает о последствиях своих высказываний. Или если она действительно имеет такую ​​точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место в качестве преподавателя, украинского педагога", - отметил Лошков.

По словам проректора, Семейкина еще не объяснила академии свою позицию: у нее выключен телефон.

Будут ли реагировать на комментарий преподавательницы правоохранительные органы, должна выяснить СБУ, сказал Лошков.

"Они занимаются этим вопросом. Это их парафия - давать правовую оценку", - отметил проректор.

На вопрос, как отреагируют на ситуацию в самом вузе и возможно ли увольнение преподавательницы, Лошков сказал, что вопрос будет рассматриваться на кадровой комиссии.

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