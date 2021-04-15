В полицию 13 апреля поступило сообщение о заминировании поликлиники на проспекте Любви Малой в Харькове,

По данным полиции, после этого были обследованы 1200 кв. м помещений и 700 кв. м прилегающей территории. Взрывоопасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружили.



В дальнейшем полицейские установили причастность к правонарушению 15-летнего парня. Он признался в содеянном и пояснил, что позвонил в полицию и сообщил о минировании ради развлечения.



Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Следственные действия продолжаются.