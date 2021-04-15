Это уже третье предприятие, которое сообщает о кризисной ситуации и серьезных долгах.

15 апреля работники Харьковского авиационного завода вышли на акцию протеста из-за долгов по зарплате. По словам участников пикета, предприятие задолжало более 100 тысяч гривен каждому, оставив сотрудников без средств существования.



Люди жалуются, что приезжает президент, разные депутаты и чиновники, но все заканчивается красивыми фото и обещаниями.



Напомним, что ранее о критической ситуации с долгами сообщали работники завода имени Малышева и Харьковского казенного экспериментального протезно-ортопедического предприятия. По словам рабочих, неэффективный менеджмент и безразличие со стороны властей привели к кризисному состоянию на предприятиях.