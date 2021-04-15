Надежду Серикову, 64-летнюю жительницу Русской Лозовой, которую разыскивали сутки, нашли мертвой.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".



Женщина 13 апреля около 18:00 вышла из дома, пошла в направлении Лехового семиозерья, но домой не вернулась.



Надежда Серикова нуждалась в медицинской помощи. Во время поисковой операции ее нашли мертвой.