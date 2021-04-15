Всего в  Харьковской области в течении 14 апреля от коронавируса вакцинировали 14949 человек.

Такие данные приводит Министерства здравоохранения.

Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.

Всего с начала кампании, которая стартовала в Украине 24 февраля, в Харьковской области вакцинировали 14949  человек, в том числе 230 человек за последние сутки.

По состоянию на 15 апреля, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Киеве - 39028 человек.

В целом по Украине вакцинированы уже 419 300 человек.

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