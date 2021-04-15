Ряд СМИ анонсировали объявление сегодня о новых американских санкциях против России, в том числе против госдолга.

Новые санкции США против России включают ограничения против суверенного долга РФ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.Кроме того, по данным издания, США могут выслать несколько российских дипломатов.NYT напоминает, что в феврале советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан предупреждал, что "это будут не просто санкции", они будут включать "сочетание видимых и невидимых инструментов".По данным Wall Street Journal, запрет на покупку российского госдолга вступит в силу с 14 июня.Отмечается, что запрет на участие американских финансовых институтов в первичных размещениях российского госдолга коснется новых обязательств, выпущенных Минфином, ЦБ, или от лица Фонда национального благосостояния РФ.При этом WSJ отмечает, что санкции не будут распространяться на вторичный рынок суверенных обязательств.В свою очередь, Bloomberg сообщает, что США намерены ввести санкции против 10 россиян и 20 компаний из РФ за вмешательство в выборы и кибератаки на SolarWinds.По данным Politico, новый пакет санкций не затрагивает Северный поток-2.