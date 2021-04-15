Украинские банковские учреждения начали принудительно списывать долги украинцев по требованию исполнителей.Это касается тех граждан, которые внесены в Единый реестр должников.
На сегодняшний день в реестре должников, по информации Опендатабот, числится порядка 5,5 миллиона долгов. Большая часть из которых — это долги за коммунальные услуги, штрафы за нарушение ПДД, а также внушительные суммы за неуплату алиментов.
К системе, которая предполагает автоматическое, принудительное списание средств, пока подключено семь банков: Таскомбанк, ПриватБанк, Универсал Банк (Monobank), ОКСИ Банк, Банк Восток, Индустриалбанк, ПроКредитБанк.
Всего в тестовом режиме к данной системе подключены уже 44 финансовых учреждения, которые дали согласие присоединится к данной электронной системе.
Министерство юстиции отмечает, что поддерживает подобную систему работы 62 банка Украины. Примечательно, что закон не обязывает банки взаимодействовать с исполнителями подобным образом, это их добровольное решение.
Напомни, что ранее вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины, согласно которому со счетов должников деньги будут списываться автоматически.
Ранее, подобная процедура принудительного взыскания действовала только для должников, которые не хотели платить алименты. В других же случаях необходим был специальный запрос, а банки могли только блокировать счета.