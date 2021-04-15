Киевский районный суд Харькова вынес приговор по делу об аварии на окружной в Харькове, где погибли полковник ГСЧС Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь Анастасия.

Как сообщает "Суспільне", суд признал 19-летнего Дмитрия Габышева виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет.Отмечается, что сторона обвинения и потерпевшие просили для обвиняемого максимального срока – десяти лет тюрьмы, а защита Габышева – отпустить его под круглосуточный домашний арест. Прокурор и пострадавшие были против.