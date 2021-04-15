Харьковчанка Екатерина Монзуль назначена главным арбитром матча "Шахтер" - "Динамо".

Как сообщается на официальном сайте ФК "Динамо Киев", комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2020/2021.В рамках этого тура "Динамо" встретится с "Шахтером". Поединок состоится на НСК "Олимпийский" в субботу, 17 апреля, и начнется в 19:30. Встречу "Динамо" и "Шахтера" будет обслуживать 39-летняя харьковчанка Екатерина Монзуль.С начала текущего сезона Монзуль работала на 11-и матчах украинской Премьер-лиги, в которых продемонстрировала 46 предупреждений (в среднем - 4,2 за игру) и 6 раз удаляла футболистов с поля.Екатерина Владимировна Монзуль родилась 5 июля 1981 в Харькове. Украинский футбольный судья, первая женщина-судья из Украины, попавшая в элитную категорию судей ФИФА.Детство провела в посёлке Бабаи Харьковской области. С детства увлекалась футболом, играла за команду посёлка. В возрасте 18 лет, выбирая между карьерой игрока и судьи, остановилась на последнем варианте. Отработала во всех четырёх категориях судей ФФУ. На первых этапах работы сталкивалась с непониманием со стороны мужчин, однако не оставила работу и продолжила судить встречи. 24 сентября 2005 года Екатерина впервые отсудила международный футбольный матч между командами Финляндии и Польши.По итогам голосования международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Монзуль была признана лучшей женщиной-судьёй 2015 года. В марте 2016 года вошла в состав исполкома ФФУ. 3 апреля 2016 года вошла в историю украинского футбола, как первая женщина — главный судья матча премьер-лиги чемпионата Украины по футболу среди мужчин.