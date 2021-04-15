Харьковщина находится в лидерах по долгам по заработной плате. Согласно данным Госстата, долг составляет 471,1 миллиона гривен. Если год назад регион был на третьем месте антирейтинга, сегодня он поднялся на второе. Больше задолжали своим работникам только на предприятиях Донецкой области.

В целом по Украине по состоянию на 1 марта 2021 года работники недополучили 3 млрд 213,9 млн грн. Наибольшие долги накопились в отрасли промышленности (2,436 млрд грн), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (259,2 млн грн).Таким же образом распределились зарплатные долги и в Харьковской области. Больше всего – на промышленных предприятиях (423,8 млн грн), в профессиональной и научной деятельности – 37,5 млн. Средний долг составляет 32 тыс грн на одного человека.При этом в регионе не принимаются меры по поддержке производства и развитию платежеспособности предприятий. Крупные предприятия не загружены заказами, средний и малый бизнес едва выживает в условиях кризиса, бюджетная сфера страдает от небрежного распределения бюджета области.