Из-за высокой аренды в прошлом году в Украине закрылись 48 книжных магазинов. Поддержке книгоиздателей в стране не оказывается должного внимания.

– В Украине и так было не много книжных магазинов – примерно 230–250. А после кризиса, связанного с карантином, стало еще меньше – менее двухсот на всю страну, – говорит директор одного из харьковских издательств Виктор Круглов. – То есть один книжный магазин на 200 тысяч населения. Для сравнения, в Финляндии – один книжный магазин приходится на семь тысяч населения, в Германии – на 14 тысяч.По словам Виктора Круглова, в цивилизованном мире уделяется огромное внимание пропаганде чтения и поддержке книгоиздателей.– Например, в Польше действует программа поддержки чтения. В 2012 году группа книголюбов выступила с девизом: «Если не читаешь – не лягу с тобой в постель». Этим девизом вооружились знаменитые люди. Появилось множество постеров с изображением известных личностей, читающих в постели, – рассказывает книгоиздатель. – В Германии, например, ежегодно проходит акция «Чтение вслух». Там читают везде – в кафе, в общественном транспорте, в магазине нижнего белья, даже в часовенках и на кладбище. Во всем мире делается очень много для подъема интереса к чтению. Некоторые страны рассматривают книгу как элемент национальной безопасности.Стимулировать чтение на государственном уровне необходимо, отмечает специалист, но и о роли родителей в приобщении детей к книгам забывать не стоит.