Слобожанская таможня Гостаможслужбы в марте установила рекорд по поступлению таможенных платежей в госбюджет: по итогам месяца было перечислено почти 1,6 миллиарда гривен.

По сравнению с мартом 2020 года поступления таможенных платежей увеличились на 480 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни. По ее информации, с начала года таможня сохраняет положительную динамику: в январе 2021 года сумма таможенных платежей составила 936 млн грн, в феврале — 1,2 млрд грн, в марте – 1, 6 млрд гривен.Среди факторов, которые повлияли на поступления в бюджет в марте 2021 года – увеличение таможенных платежей по традиционным бюджетообразующим товарам. Это прежде всего пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – увеличение на 76,9 млн грн, или на 79%; каучук, резина и изделия из них – на 44,4 млн, или на 145%; ядерные реакторы, котлы, машины, оборудование – на 37,7 млн грн, или на 32%.Всего за первый квартал 2021 года в госбюджет перечислено почти 3,7 млрд грн, в том числе:– налога на добавленную стоимость — 3,3 млрд грн;– ввозной пошлины — 313,7 млн грн;– акцизного налога — 31,8 млн грн;– единого сбора — 2,2 млн грн.Дополнительно с начала 2021 года в государственную казну направлено 208,6 миллиона гривен.