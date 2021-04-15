Про це йдеться у повідомленні Блоку Світличної «Разом!» у Фейсбуці.

«У Харківській області захворюваність на коронавірус протягом доби зросла на 0,97% і сягнула 121 086 пацієнтів. Більшість з нових випадків фіксується в обласному центрі - місті Харкові.В той же час жителів міста не інформують на ресурсах міської влади ані щодо перебігу вакцинації ані щодо алгоритму надання ургентної допомоги в разі захворювання.Депутат фракції Блоку Світличної «Разом!» в Харківській міській раді Igor Cherniak направив звернення до керівництва міськради, в якому ми наполягаємо на необхідності вжити заходів щодо оприлюднення та постійного оновлення важливої інформації.Ми переконані в тому, що інформаційні ресурси міської ради, які фінансуються з бюджету міської громади, мають в першу чергу слугувати для донесення до жителів тієї інформації, яка особливо важлива під час пандемії. Дуже часто це є запорукою можливості врятувати життя»,- йдеться у повідомленні.