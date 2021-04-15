Согласно новому исследованию, люди стареют не плавно и постепенно, а скачками, в определенных возрастных промежутках.

Почему некоторые из нас выглядят на 30 лет, когда им 40? Конечно, важную роль играет генетическая предрасположенность к старению. Но влияние оказывает не только она, что следует из выводов ученых Стэнфордского университета. Их исследование свидетельствует, что мы стареем не постепенно, а скорее скачкообразно – определенные возрастные этапы имеют решающее значение, когда речь идет о биологическом старении.По словам исследователей, на внешнее проявление старения особенно существенно воздействуют три периода жизни. Специалисты констатируют, что «биологическое старение – не постепенный, а скачкообразный процесс: оно интенсивно происходит на четвертом, седьмом и восьмом десятилетии жизни».Эти три возрастных периода, говорят они, привносят самые значительные изменения в состояние и функционирование организма. Соответственно, профилактика старения в эти отрезки жизни может давать наиболее удивительные эффекты моложавости.Ученые из Стэнфорда анализировали плазму крови людей возрастом от 18 до 95 лет. Они обнаружили, что в указанные выше десятилетия (между 30 и 40 годами, а также между 60 и 70 годами и после 70 лет) в плазме крови серьезно меняется количество белков. Именно данное обстоятельство, по версии специалистов, обеспечивает скачки старения.- Когда белки перестают быть доступными организму в достаточном количестве, и происходит своего рода рывок старения, - заявил ведущий специалист проекта профессор Свен Фельпель.По словам Фельпеля, хотя избежать возрастных изменений невозможно, можно сделать процесс старения менее драматичным. В первую очередь для этого организм должен получать жизненно важные вещества – аминокислоты, витамины, минералы, ферменты, пробиотические бактерии, клетчатку.Помимо разнообразного питания омолаживающий эффект также оказывают следующие факторы:• позитивный взгляд на жизнь,• регулярные адекватные физические нагрузки и много движения,• достаточный отдых, расслабление,• здоровый сон,• активное социальное взаимодействие.