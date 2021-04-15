Правительство приняло решение ужесточить требования к доходам и материальному положению граждан, которые претендуют на получение субсидии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.Так, по решению Кабмина, одним из главных факторов при начислении помощи от государства будет учитываться наличие дополнительных доходов у граждан, которые они получают от депозитов, а также дивиденды от ценных бумаг.Кроме того, при рассмотрении заявок на получение субсидий будут учитываться единовременные дорогие покупки, наличие банковских депозитов, операции по покупке валюты, драгоценных банковских металлов, а также пересечение границы.По решению Кабмина, подобные ужесточения существующих норм и требования для получения субсидий позволят более эффективно и рационально использовать бюджетные средства для помощи действительно нуждающимся категориям населения. А также позволят исключить из списка субсидиантов лиц, материальное положение которых позволяет отплачивать коммунальные услуги в полной мере.Как отмечают в Правительстве, реализация подобных мер не потребует дополнительных средств и отчислений и будет осуществляться за счёт ранее предусмотренных в бюджете средств.