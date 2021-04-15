В Харькове - 668 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 15 апреля в Харьковском районе, в том числе в Харькове, зарегистрировано 834 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 121 068 случаев заболевания COVID-19, 24 455 человек находятся под наблюдением, 94 319 пациентов выздоровели, 2 312 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировано 16 427 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 903 765 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 38 658 человек умерли, 1 453 766 - выздоровели.