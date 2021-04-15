У Жванецкого была чудесная фраза: «Ежели, конечно, задаться целью извести народ... А дихлофосом не пробовали?». Именно так прокомментировал действия власти в отношении харьковского коксового завода заслуженный экономист Украины доктор экономических наук Александр Кирш в программе «Точка зору» на «Телеканале р1».

Польза от локдауна превышает явный вред?

Люди приспосабливаются в неравной борьбе с государством

«А дихлофосом не пробовали?»

«Хочу видеть полный список кандидатов»

«Не шалите с ценами, а не то...»

«А нужны ли нам такие чиновники?»

– Я не чувствую, что в Киеве более опасно, чем в Харькове. Видимо, те, кто принимает решения, обладают какой-то информацией, которая мне недоступна.Локдаун, конечно, несет беды населению – нет работы, нет заработка, не на что жить. И такое по всей стране. Останавливается экономика. Я не уверен, что польза от локдауна превышает явный вред от него.– Вопрос связан еще и с качеством статистики. Заболевание квалифицируют как коронавирус почти не глядя: положительный тест – коронавирус, отрицательный – наверное, коронавирус. Это касается и смертности. Между тем нет статистики, насколько вообще выросла смертность в стране. Неизвестно, насколько уменьшился средний возраст умерших. Все остальное – манипуляции. Многое зависит от того, как подать цифры, как переквалифицировать одну болезнь и назвать по-другому. Опять же, общая картина зависит и от того, сколько проводится тестов. Стали проводить больше – выросла заболеваемость, снижается количество тестов – падает заболеваемость.Я, например, не знаю, болел ли Covid-19. Температура 40 градусов, лихорадка. Через три дня сделал ПЦР-тест – результат отрицательный. Непонятно, был ли это коронавирус. Возможно, еще через три дня тест показал бы положительный результат. Так что все вилами по воде писано. Очень много факторов, далеких от реального состояния дел.Бестолкова и система локдауна. Если его вводят, то почему нет ограничений там, где они должны быть? Как-то все крайне непоследовательно. Допустим, люди не ходят на работу. Они что, все сидят дома? Конечно, нет. Тогда нужно, как в других странах, следить, чтобы человек действительно не выходил лишний раз на улицу. У нас же этого нет. Где человек, если не на работе? Вполне возможно, что он пытается заработать, но неофициально. За этим же никто не следит, этого никто не знает. Людей просто бросили на произвол судьбы. «На работу ходить нельзя», – говорит государство и считает, что приняло все меры предосторожности.Другой момент – с вакцинами. Их рекламируют по всем каналам, но как-то странно: «Вы не бойтесь – они не опасны».– Потому что вакцин не хватает даже для тех, кто хочет привиться. Зачем искусственно разжигать ажиотаж, если препаратов все равно нет. Нам показывают по телевизору: политик такой-то вакцинировался от коронавируса. Но если вакцин не хватает, почему дефицитными вакцинами публично прививаются политики, а не врачи или люди из групп риска? А если люди отказываются вакцинироваться, опять же вопрос: что это за вакцина и какова ее эффективность?Информация противоречивая – и в отношении качества вакцины, и в отношении ее наличия, и количества желающих привиться. Должны быть не только разъяснения, но и собственно вакцины. Если внезапно окажется, что желающих привиться больше, чем вакцин, тогда вообще непонятно, зачем такая реклама.В Харькове, например, все врачи привиты?– Почему, если идет массовая реклама? Ведь медики – это святое...– Постойте, но если не привиты врачи, под угрозой оказываются их пациенты. Это ненормально. И если врач, от которого зависит жизнь больных, считает вакцину настолько вредной, что, несмотря на давление, все равно от нее отказывается, то это уже вопрос не только к тому, как поставлена информация. Это вопрос к качеству вакцины. Если врачи сомневаются, такая «реклама» перевешивает публичную вакцинацию. Вот где начало проблемы.– А что, есть запасные? Врачи работают в сумасшедших условиях. Не хочешь вакцинироваться – пошел вон, мы найдем другого? Так других нет – другие в Польшу уехали. Нет других желающих регулярно рисковать жизнью, работать в адских условиях за такую зарплату. Это регулярный, ежедневный, стабильный подвиг. Такую нагрузку можно выдержать день, два, неделю – но им, похоже, еще несколько лет придется ежечасно, ежеминутно совершать подвиг. Их не выгнать – им нет замены.– Если врачи массово не хотят вакцинироваться, безусловно, это вопрос к качеству вакцины. Утверждения, что не все умирают после прививки, – весьма странная реклама. Заставлять врачей вакцинироваться ни в коем случае нельзя – кто понесет ответственность, если что-то пойдет не так?– Улицы в Киеве не опустели, дороги – аналогично. Пробки. Дома никто не сидит. Нет работы – и люди ищут способы пережить это время.– Народ уже пережил все эмоции во время предыдущих локдаунов, когда была истерика на тему: где взять деньги? Теперь уже как-то приспособились, знают, где искать источники. И, видимо, сейчас эти источники заново реализуют, и это неофициальные источники доходов – люди как-то приспосабливаются в неравной борьбе с государством.– Оно что, до сих пор работает? Я думал, его уже давным-давно закрыли.– Да вокруг этого завода вся флора изменилась, что уж говорить о людях... И не нашлось управы на этот завод? Он до их пор работает?– Я даже не понимаю, какие могут быть оправдания тому, что творит этот завод с воздухом в городе. Предприятия закрывают легко – коронавирус, локдаун. А коксохим работает. Это что, самое жизненно необходимое предприятие в Украине?– Когда закрывают предприятия в период локдауна, такие слова забывают. А тут вдруг вспомнили о занятости, рабочих местах. Почему словосочетание «рабочие места» применяют только по отношению к харьковскому коксохиму, который наносит колоссальный вред населению, несоизмеримый ни с каким коронавирусом? В остальных случаях о занятости никто не вспоминает – говорят только о компенсации в размере восемь тысяч гривен, и то не всем. Не понимаю такой логики.– У Жванецкого была чудесная фраза: «Ежели, конечно, задаться целью извести народ... А дихлофосом не пробовали?».Вот если бы была такая цель – извести народ, то и локдауны нужны, и вакцины без всякой аргументации, и химзавод, который наносит еще больший ущерб здоровью, чем любой коронавирус.– Хочу видеть полный список кандидатов, их команды, их программы, в том числе и по коксохимзаводу. Не просто плакаты и баннеры, а команды и программы. И тогда буду определять, кого поддержу. Если нет – пойду сам.– Борьба с коронавирусом здесь тоже важна. Но главное для мэра – как будет поставлена работа коммунальных служб.В последние годы был все-таки накоплен большой позитивный опыт. Важно, чтобы городской голова имел авторитет и направленность именно на решение городских проблем, а не своих личных. Очень важно, чтобы не было даже сомнения в том, что данный кандидат собирается сделать лучше не только себе, но и городу.– Безусловно, я тоже вижу, но в Киеве их гораздо больше. Чем дольше я живу в Киеве, тем больше убеждаюсь, как хорошо в Харькове. Когда мэр – боксер (ни на кого не намекаю, просто рассуждаю), ничего хорошего из этого не выходит. Сравнивая ситуацию и с дорогами, и с пробками, и с тем, как чистят снег, видя, как эти проблемы решаются в Харькове и в Киеве, я понимаю, что как бы ни было плохо в Харькове, в Киеве – значительно хуже. И опыт других городов мне показывает, что Харьков – не худший вариант сегодня. Харьковчане даже не подозревают, как им повезло, что они живут в Харькове, а не в столице.– Безусловно, это очень важно. Если бы обстоятельства не сложились так, что сейчас спрос на все виды моей работы в Киеве больше, я с удовольствием работал бы в Харькове.– Правительство изменило стратегию – вместо ручного управления пошел угрожающий шепот. То есть Кабмин шепчет руководителям местных газовых компаний: «Не шалите с ценами, а не то...». Что «а не то» и чем именно правительство собирается испугать газовых поставщиков, я не знаю, но пока это работает. Дальше посмотрим, хватит ли «угрожающего шепота» для того, чтобы поставщики не наглели. Если «угрожающий шепот» не будет действовать, снова включится ручное управление – иначе будут массовые акции.– Когда вы сказали «правовое поле», вы какую страну имели в виду? Вы об Украине говорите? Это примерно то же самое, что вспоминать о занятости, когда речь заходит о коксовом заводе. Оказывается, мы еще помним слова «занятость», «рабочие места». А теперь вот выясняется, что не забыли и фразу «правовое поле», когда дело касается монополистов.А если просто реализовывать рычаги, имеющиеся у государства, чтобы давить на монополистов? Почему такие рычаги не используются? Почему Антимонопольный комитет накладывает санкции, которые оказываются меньше, чем сверхприбыль, которую компания уже успела получить?– Почему не вошло в систему – вопрос к центральной власти. И вопрос очень серьезный. Почему нам рассказывают, что наверху нет реальных рычагов? Там вся полнота власти. Нет закона – примите. Имея не только правительство, но и монобольшинство в парламенте, жаловаться на то, что нет рычагов... Нет рычагов – найдите.Это ненормально, что облгазы устанавливают цены значительно выше, чем «Нафтогаз України». И еще более ненормально, что правительство самоустраняется от этой работы, а центральная власть, имея монобольшинство в Раде, не может найти рычаги. Есть Верховная Рада, есть Антимонопольный комитет, есть масса руководителей, которых они назначили на все посты – и они говорят, что нет рычагов. Так что еще нужно, чтобы эти рычаги появились?– Согласен.– Это странно. А перед выборами – странно вдвойне. Если они молчат до выборов, то как же они будут молчать после, если даже до выборов не поднимаются вопросы того же коксохима? Непонятно. Это значит, что представители власти настолько не готовы контактировать с населением, настолько привыкли не обращать на внимания на людей, что уже одно это заставляет задуматься: а нужны ли нам такие чиновники?Областной власти тоже должно быть любопытно, кого выберут руководителем города. Там тоже должны каким-то образом интересоваться, чего хочет народ. Потому что когда придет время выборов, они захотят, чтобы к ним прислушались. Но для этого нужно, чтобы они прислушались к народу.