Главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс и Ева-Мария Лийметс после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве заверили Украину в поддержке на пути в ЕС и НАТО.

- Мы поддерживаем реформы. Мы поддерживаем приближение Украины к ЕС и НАТО. Мы стоим рядом с вами, мы солидарны для того, чтобы обеспечить все, что вам необходимо в будущем и для того, чтобы продвинуть вас вперед в ваших стремлениях, - сказал Ландсбергис.Лийметс отметила необходимость продолжать реформы, несмотря на войну.- Но реформы надо продолжать, и Эстония будет предоставлять поддержку Украине. Мы продолжаем сотрудничество в разных сферах, например в децентрализации, развитии электронных услуг, надлежащего управления, предоставлении дополнительных возможностей для внутренне перемещенных лиц, а также в сфере обороны и безопасности, - сказала она.Также в поддержке Украину заверил министр иностранных дел Латвии Ринкевичс.Как уточнил Ландсбергис, основной месседж стран Балтии - Украина никогда не будет одна.- Мы знаем, кто несет ответственность за все процессы, кто эскалирует ситуацию, мы знаем, кто защищается, мы знаем, кто нападает - это Россия, - сказал он.Глава МИД Литвы подчеркнул, что именно РФ должна деэскалировать ситуацию, прекратить свои действия и вернуться к переговорам в минском и нормандском формате.- Потому что после пересечения "красных линий" политические пути будут менее реальными. И я полностью согласен с теми, кто говорит, что последствий нельзя будет избежать, - добавил он.Глава МИД Латвии Ринкевичс отметил, что визит представителей стран Балтии в Киев - это заявление о солидарности и поддержке Украины.- Абсолютно очевидно, что Украина не одна, у нее есть друзья и партнеры, которые также могут поддержать ее. Украина права в юридическом и моральном планах. Мы будем подчеркивать это в международных организациях. На данный момент есть только одна сторона, которая должна деэскалировать свои действия - это РФ, - заявил он.Глава МИД Эстонии Лийметс добавила, что Таллинн поддерживает Крымскую платформу.