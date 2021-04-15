Нардеп анонсировала правку снижения барьера суммы незадекларированного имущества, с которой начинается уголовная ответственность.

Народный депутат Украины и лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная поддержала принятие в первом чтении изменения в Закон об усилении уголовной ответственности за ложь и недостоверность данных в декларациях.Однако, по словам политика, необходимы более серьезные меры противодействия случаям недостоверной информации в декларациях чиновников. В частности, Светличная анонсировала собственную правку, которая должна ужесточить ответственность за ложные данные.«Уровень недостоверности, с которого начинается настоящая уголовная ответственность в виде лишения свободы, в 2000 прожиточных минимумов (а это более 4 млн грн) считаю слишком высоким. Уже завтра внесу поправку об уменьшении этого уровня в 4 раза, до 500 прожиточных минимумов.Возможности для сознательных манипуляций чиновников в своих декларациях нужно системно ограничивать. Это мировая практика! Между ошибкой и сознательной ложью есть разница», - сообщила депутат.