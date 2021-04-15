Депутаты Блока Светличной добились законного решения о покупке здания для администрации.

Как сообщает депутат фракции Светличной «Разом!» поселкового совета Роганской громады Елена Борисова, в руководстве ОТГ отменили решение незаконной сессии, в ходе которой депутаты вопреки регламенту приняли решение о покупке административного здания, где будет располагаться руководство громады.«К большому сожалению, руководство громады так и не поняло суть и исказило нашу фракционную позицию. Должна четко ее объяснить. Прошла «сессия», проведенная он-лайн и с процедурными нарушениями, привела бы к двум последствиям:⁃ председатель громады получила бы уголовную ответственность за незаконное решение, принятое на он-лайн сессии;⁃ решение могло быть обжаловано и отменено любым из желающих воспользоваться правовой неосведомленностью, из-за чего громада рисковала остаться без здания.Наша фракция выступала и всегда будет выступать за неукоснительное соблюдение норм закона. Именно поэтому мы поддерживаем и сам факт созыва сегодняшней легальной сессии и полностью поддерживаем предложенное решение», - написала Борисова на своей странице в соцсетях.