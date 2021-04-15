США официально ввели новые санкции против России, соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Санкции введены за кибератаки, попытки повлиять на выборы и оккупацию Крыма.Согласно с документом:• под санкции попали 32 юридических и физических лица, которые осуществляли направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства. Против восьми физических и юридических лиц введены санкции из-за оккупации Крыма.• США высылают из Вашингтона десять российских дипломатов;• финансовым учреждениям США с 14 июня запрещена прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка, Минфина и Фонда нацблагосостояния РФ;• под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам.В Белом доме заявили, американская власть принимает меры, «чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».Администрация Байдена предупредила, что США будут влиять на Россию «стратегическим и экономически эффективным образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия».