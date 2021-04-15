США официально ввели новые санкции против России, соответствующий указ подписал президент США Джо Байден.Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Санкции введены за кибератаки, попытки повлиять на выборы и оккупацию Крыма.
Согласно с документом:
• под санкции попали 32 юридических и физических лица, которые осуществляли направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства. Против восьми физических и юридических лиц введены санкции из-за оккупации Крыма.
• США высылают из Вашингтона десять российских дипломатов;
• финансовым учреждениям США с 14 июня запрещена прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка, Минфина и Фонда нацблагосостояния РФ;
• под санкции попали шесть российских технологических компаний, которые, по данным США, оказывают поддержку российским спецслужбам.
В Белом доме заявили, американская власть принимает меры, «чтобы возложить на Россию издержки за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».
Администрация Байдена предупредила, что США будут влиять на Россию «стратегическим и экономически эффективным образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия».