Спасти средний и малый бизнес призывают местную власть депутаты Блока Светличной «Разом!» – они подали обращения в мэрию и облсовет с требованием скорейшего осуществления карантинных выплат из бюджета города и области.

Очередной локдаун – настоящий экзамен на выживание для бизнеса, тем более что до последнего момента власти уверяли, что ситуация в Харькове стабильная, свободных мест в больницах достаточно.Помочь людям, потерявшим работу, призван вступивший в силу 9 апреля закон, который предусматривает помощь предпринимателям не только из государственного, но и из местных бюджетов. Впрочем, харьковские чиновники с оказанием помощи не спешат. Представители фракции Блока Светличной «Разом!» в Харьковском городском совете направили руководству города обращение с требованием выполнить нормы закона и осуществить предусмотренные выплаты из городского бюджета.– Наша фракция подала секретарю горсовета обращение о том, чтобы в городском бюджете были запланированы средства, сделали расчет, сколько каждый предприниматель и наемный работник получит. И чтобы эти средства были целевым образом использованы на поддержку малого и среднего бизнеса, – сообщил депутат горсовета от Блока Светличной «Разом!» Максим Радченко.По предварительным подсчетам, на выплату компенсаций представителям малого и среднего бизнеса в Харькове понадобится около 70 млн грн. Для городского бюджета выполнение нормы закона вполне по силам, говорят в Блоке Светличной «Разом!». Таким образом, поддержку смогут получить не только предприниматели, но и наемные работники, а также сотрудники негосударственных театров и культурных учреждений, которые вынуждены прекратить работу на период жесткого карантина и находятся на грани выживания.Депутаты фракции Блока Светличной «Разом!» подали аналогичное обращение в ХОГА и в Харьковский областной совет.– ОТГ имеют не очень большой бюджет, и выплата этих средств будет для них большой нагрузкой. Поэтому настаиваем, чтобы в областном бюджете были предусмотрены средства на выплаты людям, пострадавшим в результате локдауна на Харьковщине. Необходимо как можно скорее разработать порядок назначения помощи, – отметила депутат фракции Блока Светличной «Разом!» в облсовете Виктория Белявцева.Профильные департаменты областного и городского уровня должны изучить этот вопрос, осуществить расчеты и вынести на рассмотрение сессий областного и городского советов.