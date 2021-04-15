Оперативники обнаружили оружейный арсенал в гараже харьковчанина.

Как сообщили в полиции, изъяты различные виды огнестрельного оружия: пулеметы, пистолеты и автомат, а также гранатометы, несколько десятков гранат и почти полторы тысячи патронов.Изъять оружие из нелегального оборота удалось благодаря отработке оперативной информации в рамках мероприятий по оздоровлению криминогенной ситуации на территории региона. Так, во время санкционированного обыска в гаражном кооперативе в Харькове полицейские обнаружили и изъяли:• два гранатомета РПГ-26,• три пулемета ПКМ,• ручной пулемет РПК и ствол к нему,• два пистолета "Люгера",• три пистолета WALTHER,• пистолет Глок-1» с глушителем,• пистолет СР-10SI,• автомат AGR- 47,• семь 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами,• 32 гранаты ВОГ,• противопехотную мину,• три тактических ножа,• два устройства ночного видения,• почти 1,5 тысячи патронов различных калибров.Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении 54-летнему харьковчанину о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия, обыски. Цель и место приобретения оружия и боеприпасов выясняют следователи.