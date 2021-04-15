Оперативники обнаружили оружейный арсенал в гараже харьковчанина.

Как сообщили в полиции, изъяты различные виды огнестрельного оружия: пулеметы, пистолеты и автомат, а также гранатометы, несколько десятков гранат и почти полторы тысячи патронов.



Изъять оружие из нелегального оборота удалось благодаря отработке оперативной информации в рамках мероприятий по оздоровлению криминогенной ситуации на территории региона. Так, во время санкционированного обыска в гаражном кооперативе в Харькове полицейские обнаружили и изъяли:

•    два гранатомета РПГ-26,
•    три пулемета ПКМ,
•    ручной пулемет РПК и ствол к нему,
•    два пистолета "Люгера",
•    три пистолета WALTHER,
•    пистолет Глок-1» с глушителем,
•    пистолет СР-10SI,
•    автомат AGR- 47,
•    семь 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами,
•    32 гранаты ВОГ,
•    противопехотную мину,
•    три тактических ножа,
•    два устройства ночного видения,
•    почти 1,5 тысячи патронов различных калибров.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении 54-летнему харьковчанину о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия, обыски. Цель и место приобретения оружия и боеприпасов выясняют следователи.


Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Харьковчане жалуются на длительное отсутствие газа

События