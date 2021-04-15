В районе Верещаковки: улица Саратовская, переулок Узбекский, переулок Татьяновский, улица Надеждинская, улица Донецкая, переулок Петровский отключили газ на неопределенное время. Об этом сообщает телеграмм-канал ВЕХА.

Также по словам жильцов, в городских службах не говорят когда его включат.



"Жители не могут помыться и даже просто приготовить еду. В прошлом году была такая же проблема — в итоге газ включили только через месяц",- написано в сообщении.