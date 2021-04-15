В полицию 13 февраля около 22:50 поступило сообщение о том, что на улице 23-го Августа заминировано развлекательное заведение.

По данным полиции, при осмотре прилегающей территории взрывных устройств или веществ полицейские не обнаружили. Осмотр помещения не проводился, поскольку заведение было закрыто.



Полицейские установили причастного к правонарушению. Им оказался 31-летний житель Харьковской области.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.