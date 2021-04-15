В Харьковской области пожарные в поселке Белый Колодец спасли бобра. Об этом сообщил телеграмм-канал ВЕХА.

13 апреля спасатели пожарно-спасательного поста из поселка Белый Колодец Волчанского района заметили напуганного бобра на фасаде пожарного депо.

Как животное добралось до спасателей - неизвестно. Ближайший водоем находится в 2 километрах.



"Бойцы ДСНС поймали беднягу, увезли в местный ставок и выпустили на волю",- написано в сообщении.

