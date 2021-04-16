В Харькове, 16 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. 23 Августа, 58, 60, ул. Тобольская, 50, 52, ул. Новгородская, 12 (п. №3) до 20:00 16.04.21 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 16.04.21 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 16.04.21 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 232-а (п. №2) до 20:00 16.04.21 г.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 16.04.21 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.04.21 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.04.21 г.
ул. 23 Августа, 58, 60, ул. Тобольская, 50, 52, ул. Новгородская, 12 (п. №3) до 20:00 16.04.21 г.
А также:
Индустриальный район:
ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 16.04.21 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 16.04.21 г.
Немышлянский район:
пр. Московский, 232-а (п. №2) до 20:00 16.04.21 г.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 16.04.21 г.
Основянский район:
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.04.21 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.04.21 г.