В Харькове, 16 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. 23 Августа, 58, 60, ул. Тобольская, 50, 52, ул. Новгородская, 12 (п. №3) до 20:00 16.04.21 г.



А также:



Индустриальный район:

ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк) до 20:00 16.04.21 г.



Московский район:

ул. Героев Труда, 30 (п. №4, стояк) до 20:00 16.04.21 г.



Немышлянский район:

пр. Московский, 232-а (п. №2) до 20:00 16.04.21 г.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 16.04.21 г.



Основянский район:

ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 17.04.21 г.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.04.21 г.