Вчера, 15 апреля, около 20:45 в полицию обратился 41-летний житель Немышлянского района. Мужчина сообщил, что его 12-летняя дочь в 15:00 ушла из дома и не вернулась.

Как сообщили в полиции, на поиски девочки были ориентированы все наряды, личный состав подняли по тревоге. К поискам присоединились волонтеры, активисты и жители района.



Совместными усилиями девочка была найден на платформе станции метро "Защитников Украины". Как выяснилось, она находилась в гостях у бабушки. Когда пожилая женщина легла отдохнуть, девочка пошла гулять и заблудилась. Телефона у нее не было.



С девочкой правоохранители провели воспитательную беседу и вернули домой. Никаких противоправных действий в ее отношении совершено не было.