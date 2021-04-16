Практические занятия включают различные виды подготовки: тактическую, медицинскую, огневую, инженерную и минную.

Об этом в эфире "Украинского радио Харьков" сообщил военный комиссар областного терцентра комплектования и социальной поддержки Юрий Калгушкин, пишет "СтатусКво".



"В первую очередь мы сейчас отрабатываем взаимодействие с Государственной пограничной службой по выполнению задач по охране и защите государственной границы", - сказал он.



Как отмкетил Калгушкин, занятия проводятся в течение трех последних суббот В последнюю субботу, 10 апреля было почти 3500 военнообязанных и резервистов.