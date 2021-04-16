В Нововодолажской территориальной громаде с 16 апреля закрывают детские сады и другие дошкольные учебные заведения.

Решение об этом было принято  вчера, 15 апреля, на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

Также рекомендуется приостановить обучение в Нововодолажской санаторной школе. Причина -  резкое увеличение количества больных коронавирусом.

Как сообщили в сельсовете громады, госпитализировано - 188 больных, из них 14 детей, на самоизоляции - около 250 человек.

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