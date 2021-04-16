Об этом рассказала депутат городского совета Алина Мустафаева.

В Харьковском городском совете отказались предоставлять информацию о запланированных ремонтах в жилых домах города. Об этом стало известно из официального ответа на запрос депутата Алины Мустафаевой, в котором мэрия, вопреки закону о доступе к публичной информации, предложила искать данные о ремонтах на портале публичных закупок Prozorro.«Я написала на Игоря Александровича Терехова запрос депутатский, чтоб он мне предоставил план на 2021 год всех ремонтов подъездов, дорог, крыш, внутриквартальных дорог и так далее. С ценами. Сколько на каждый подъезди или дом выделено денег и планируется потратить. Этот план уже существует с декабря 2020 года. На что я получаю отписку, что «уважаемая ты, иди лесом и что нужно смотри на сайте Prozorro». А на Prozorro, вы сами понимаете, за какое время появляется. Для чего они не дают информацию? Чтобы вы не проконтролировали, чтобы вы не спрашивали куда делись деньги, и чтобы они в процессе просто дерибанили бюджет. И на сегодня я знаю, что каждый подъезд или дом потихоньку из списка вычеркивается», - прокомментировала ситуацию депутат.