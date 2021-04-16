О плане снести здания на Мироносицкой сообщил депутат фракции Блока Светличной в городском совете Игорь Черняк.

В ближайшее время в Харькове исчезнут два здания по адресу Мироносицкая, 62 и 64. По словам депутата городского совета от Блока «Разом!» Игоря Черняка, вместо них планируется постройка многоэтажного жилого дома с торговым помещением.«Скоро, об историческом центре Харькова мы будем рассказывать нашим детям, показывая старые фотографии.И на том всё. Зато кто-то купит себе новый лексус», - написал Игорь Черняк.Решение о сносе зданий и строительстве жилого многоэтажного дома будет рассматриваться сегодня на соответствующей комиссии городского совета.