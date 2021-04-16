15 апреля в 21:13 к спасателям поступило сообщение об аварии на 544 километре трассы Киев - Харьков - Должанский в Чугуевском районе, Харьковская область.

Как сообщили спасатели, на дороге столкнулись два легковых автомобиля - ВАЗ-2106 и Renault Logan.



В результате удара погиб водитель ВАЗ, парню было 19 лет. Еще трое мужчин - пассажир "ВАЗа", водитель и пассажир Renault Logan получили травмы средней тяжести. Их госпитализировали.



Тело погибшего водителя вырезали спасатели.