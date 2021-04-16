В Харьковской области 46-летний мужчина ранил ножом женщину и ее сожителя, пострадавшие находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в полиции.



Вызов поступил в полицию 14 апреля около 1:30. В поселке Андреевка в доме оперативники обнаружили 36-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, которых с колото-резаными ранами пострадавших доставили в больницу.



Полицейские установили причастного к преступлению. Им оказался 46-летний приятель пострадавших. Установлено, что вечером во время распития спиртных напитков между 46-летним мужчиной и женщиной произошел конфликт. Злоумышленник нанес потерпевшей ножевое ранение. На защиту женщины стал сожитель — он также получил телесные повреждения.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 5, п. 13 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.