В Украину сегодня прибыла первая партия вакцины от коронавируса по глобальному механизму COVAX.
Спецрейс прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" и доставил первые 117 тысяч доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech, пишет РБК-Украина.
Это не все дозы вакцины Pfizer, которые должна получить Украина по механизму COVAX. До конца мая в страну должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.
Всего COVAX должен предоставить Украине 8 млн доз препаратов от разных производителей, которых хватит для вакцинации 4 млн украинцев.
Как заявляли в Министерстве здравоохранения Украины, полученные по механизму COVAX дозы вакцины от коронавируса пойдут на прививку жильцов и работников домов для престарелых, которые подпадают под первый этап вакцинации.
Также препаратом Pfizer планируют вакцинировать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.
Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.
Украина дополнительно заключила контракт на 10 млн доз вакцины Pfizer. Ожидается, что все законтрактованные дозы вакцины Украина получит до конца 2021 года.
Это не все дозы вакцины Pfizer, которые должна получить Украина по механизму COVAX. До конца мая в страну должны привезти около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.
Всего COVAX должен предоставить Украине 8 млн доз препаратов от разных производителей, которых хватит для вакцинации 4 млн украинцев.
Как заявляли в Министерстве здравоохранения Украины, полученные по механизму COVAX дозы вакцины от коронавируса пойдут на прививку жильцов и работников домов для престарелых, которые подпадают под первый этап вакцинации.
Также препаратом Pfizer планируют вакцинировать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы, которые подпадают под третий этап вакцинации.
Вакцина от Pfizer/BioNTech - это мРНК-вакцина. Механизм действия этой вакцины заключается в том, что она после введения учит клетки человека вырабатывать белок, который запускает иммунную реакцию в случае заражения коронавирусом.
Вакцина Pfizer попала в список для экстренного использования ВОЗ и разрешена для экстренного использования в США, Великобритании, Канаде и ЕС. В Канаде вакцина Pfizer показала 95% эффективности среди лиц в возрасте от 16 лет.
Украина дополнительно заключила контракт на 10 млн доз вакцины Pfizer. Ожидается, что все законтрактованные дозы вакцины Украина получит до конца 2021 года.