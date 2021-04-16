По словам главы Министерства здравоохранения, в области заняты лишь 68% коек для больных COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга заявил, что степень загруженности коек с кислородным обеспечением в Харьковской области составляет лишь 68%, несмотря на то, что реальная ситуация совершенно иная, места отсутствуют, а медикам приходится отказывать людям в госпитализации.«Кто там не мог родственника несколько дней определить в больницу? Кого возили в скорой, потому что в огромной области нет ни одной свободной койки? Кого спасали волонтеры из фонда "Свої"? Хватить врать, ребята. Стыдитесь», - прокомментировал ситуацию главный редактор издания NewsRoom Павел Федосенко.Напомним, что согласно данным СНБО Украины, за минувшие сутки в Харьковской области от коронавирусной инфекции скончались 30 человек. Это рекордный показатель смертности за все время пандемии.