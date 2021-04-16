Предприятие Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (№65) начало работу по пошиву нового заказа. Осужденные Надержинщинской исправительной колонии будут шить поварские костюмы для работников сети учреждений обслуживания.

Общий объем заказа составляет 1070 штук на общую сумму 151,9 тысячи гривен, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.– В настоящее время предприятием учреждения производится десять наименований швейной продукции, а именно: спальный мешок, костюм рабочий, костюм мясника, костюм повара, китель заприлавочника, защитный костюм, костюм камуфлированный, костюм ИТР, матрац, подушка, – перечислили в пресс-службе.С начала 2021 года предприятием учреждения произведено продукции на общую сумму 2 млн 388,4 тыс. грн.