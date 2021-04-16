Депутат городского совета Алина Мустафаева обратилась в прокуратуру и Национальную полицию по поводу отказа мэрии предоставить план ремонтных работ на 2021 год.

В ответ на отказ руководства Харькова предоставлять информацию о запланированных ремонтах в жилых домах города, депутат горсовета Алина Мустафаева обратилась в Харьковскую областную прокуратуру и Национальную полицию с требованием разобраться в ситуации и провести соответствующую проверку. По мнению заявительницы, такие действия властей являются невыполнением законных требований депутата.«К сожалению, Сирота С.Б., осознавая возможность раскрытия коррупционных схем в которых он фигурирует, с целью сокрытия информации, действуя умышленно, осознавая последствия и желая их наступления, осознанно совершает уголовное правонарушение путем невыполнения законных требований депутата горсовета, что отобразилось в ответе, который не содержит запрашиваемой информации, а лишь рекомендации «воспользоваться интернетом», - сообщается в заявлении.