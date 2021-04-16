Президент Владимир Зеленский считает, что со временем под оккупацией в Крыму и Донбассе станут "мертвыми" территориями, где станет хуже, чем в зоне отчуждения в Чернобыле.

Такое заявление он сделал в интервью изданию Le Figaro, которое публикует Офис президента в пятницу, 16 апреля.– Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это – точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины. Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация – в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Итак, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению, – сказал Зеленский.Президент подчеркнул, что люди на местах должны понять, что они все – украинцы, и они должны хотеть быть в Украине. Так же, как украинцы на контролируемой территории хотят быть вместе с ними.– Потому что я знаю, многие гражданские люди живут там, как в плену. Но они считают себя украинцами. Есть люди в Крыму, в свое время кричали, что придет Россия, и они будут "жемчужиной у моря". Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины, – подытожил Зеленский.