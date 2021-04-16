По состоянию на 16 апреля, Харьковская область одна из лидеров в стране по смертности и количеству новых случаев заболевания COVID-19. Одновременно с этим, уровень вакцинации - один из худших.

Депутаты Блока Светличной «Разом!» настаивают на полном и всестороннем отчете о ситуации с количеством койко-мест в больницах, степени обеспечении кислородных трасс и принятых мер для обеспечения надлежащего уровня подготовки лечебных учреждений города Харькова к приему больных коронавирусной инфекцией.С соответствующим запросом к городским властям обратился депутат фракции «Разом!» Игорь Черняк, с целью изучить реальную ситуацию и позволить депутатскому корпусу необходимые меры для ее решения.«В харьковских больницах сегодня нет достаточного количества свободных коек, позволяющих вовремя госпитализировать всех больных с COVID-19, которые в этом нуждаются. Особенно это касается необходимого обеспечения поточным кислородом. При стремительном росте количества новых случаев и большом количестве осложнений течения болезни, это критическая ситуация», - отмечают в партии.