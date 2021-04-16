События Сотрудники завода имени Малышева с февраля не получают зарплату (видео) Вечерний Харьков 13:06 267 Об этом рассказывается в сюжете журналистов телеканала р1. Читайте также Смертельное ДТП в Харькове - водитель легковушки погиб на месте (видео) В ХОГА снова соврали? Договор на поставку кислородных бочек в харьковскую больницу разорван Сына лучше не называть в честь отца БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Смертельное ДТП в Харькове - водитель легковушки погиб на месте (видео) События 17:06 Лента новостей Смертельное ДТП в Харькове - водитель легковушки погиб на месте (видео) 17:06 В ХОГА снова соврали? Договор на поставку кислородных бочек в харьковскую больницу разорван 16:46 Сына лучше не называть в честь отца 16:44 В Харькове регистрируют все больше новых случаев заболевания COVID-19 16:26 В центре Харькова надолго перекрывают движение транспорта по Пушкинской 16:04 Выпускные экзамены отменили 15:46 В Харькове ДТП на оживленном перекрестке (видео) 15:24