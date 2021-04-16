«Харьковводоканал» приглашает харьковчан перезаключить договоры на централизованное водоснабжение и водоотведение, предлагая несколько типов договорных отношений абонентов с коммунальщиками. Однако горожане в растерянности: какой тип договора выбрать и как это отразится на суммах в квитанциях?

Вмешался коронавирус

Чем отличаются договоры

Кто починит текущий в подъезде стояк

Стоит ли платить за воду больше

Как будет выглядеть квитанция



Когда в соседях согласья нет

Могут ли потребителя оставить без воды?

Как заключить новый договор

Какой договор выбирают харьковчане

Жительница одной из салтовских девятиэтажек Надежда Викторовна пытается разобраться в сообщении, которое получила по почте от КП «Харьковводоканал».– Насколько я поняла, мне предлагают заключить с коммунальным предприятием какой-то новый договор. Если не будет договора – не будет воды. Не пойму, в какой срок мне это нужно сделать? Что дает мне новый договор, как отразится на суммах в квитанциях? – волнуется женщина. – Спросила у соседей – они тоже толком ничего не знают. Как быть?За разъяснением «Вечерний Харьков» обратился к заместителю генерального директора – директору департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарасу Грущаку, который сообщил, что предприятие действует в соответствии с требованиями Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», согласно которому предприятие и все его абоненты обязаны заключить договоры нового образца. Сделать это было необходимо еще до 1 мая 2020 года. Но вмешался коронавирус и в связи с карантинными ограничениями срок заключения договора был продлен.– Согласно изменениям, которые были внесены в закон, договоры должны быть заключены не позже чем через пять месяцев после окончания карантинных мероприятий. Поскольку карантин еще продолжается, конкретный срок пока не определен, – говорит Тарас Грущак. – Когда же государство скажет, что карантинные мероприятия закончены, у потребителей будет еще пять месяцев для заключения договора.При этом представитель водоканала отметил, что наличие задолженности за холодную воду – не помеха для перезаключения договора.Потребителям предлагается четыре вида договора.– Первый касается общего потребителя. Мы заключаем такие соглашения с управляющими компаниями, в чьем ведении находятся жилые объекты. Это частные компании, ОСМД, управляющие строительные компании, у которых остаются дома в управлении и т. д., – объясняет Тарас Грущак. – Второй вид договора касается частного сектора.Существует также два вида договоров для абонентов, которые проживают в многоквартирных жилых домах. Как раз по этим договорам у жильцов возникает больше всего вопросов. В чем же разница?– Эти договоры отличаются лишь в одной части. Первый включает в себя услугу водоснабжения и водоотведения с абонплатой, но без обслуживания внутридомовых систем. Второй предусматривает такое обслуживание, – рассказывает специалист. – По сути, разница лишь в том, что жильцы каждого конкретного дома, выбирая модель договора, решают для себя вопрос: кто обслуживает внутридомовые системы водоснабжения и водоотведения? Если говорить простым языком, то кто следит за нормальной работой, целостностью коммуникаций водоснабжения и канализации в доме – стояков, труб в подвале, труб по этажам?Таким образом, если потребитель выбрал договор без обслуживания внутридомовых систем, то обязанности водоканала как поставщика коммунальных услуг будут заключаться в том, чтобы подать воду до задвижки, которой перекрывается вода в дом. Также в обязанности коммунальшиков входит обслуживание лицевого счета абонента, предоставление квитанций, прием документов, проведение перерасчета – то есть абонентское обслуживание. На этом услуги коммунального предприятия заканчиваются.– Если же происходит какая-то поломка в доме, то обязанность по ее устранению ложится либо на управляющую компанию, которая ведет этот дом, либо на «Жилкомсервис, если дом находится на его обслуживании. Но на самом деле это прямая ответственность самих жильцов, – объясняет Тарас Грущак. – Если, допустим, прорвало трубу в подъезде и жильцы звонят в водоканал, то максимум, что мы можем сделать – приехать и отключить воду, чтобы никого не затопило, и дать возможность жильцам решить, каким образом они будут устранять проблему. По сути проблемы с сетями в подъезде или подвале жильцам придется устранять за свой счет.Если же потребитель заключает договор, который включает обслуживание внутридомовых систем, то полная обязанность по их техническому обслуживанию и оперативному устранению аварийных ситуаций лежит уже на коммунальном предприятии «Харьковводоканал».– В договоре четко прописаны обязательства предприятия как поставщика услуг и компании, которая обслуживает внутридомовые системы водоснабжения и водоотведения. Среди них – техническое обслуживание внутридомовых систем, которое проводится три раза в год в каждом доме, по необходимости укрепление сетей, устранение течи в арматуре и трубопроводах централизованного водоснабжения, а также течи и засоров внутридомовых канализационных систем, – рассказывает Тарас Грущак. – В договоре предусмотрено оперативное проведение аварийно-восстановительных работ на трубопроводах централизованного водоснабжения и водоотведения, предоставление услуг технического обслуживания внутридомовых систем сливной канализации при возникновении аварийных ситуаций, немедленное устранение неисправностей и повреждений, аварийно-диспетчерское обслуживание и многое другое. То есть в дополнении к договору есть четкие обязательства КП как компании, обслуживающей внутридомовые сети, проводить работы, направленные на их нормальную бесперебойную работу.Безусловно, от того, какой договор заключат жильцы – с обслуживанием внутридомовых систем или без него, – зависит и сумма, которую «Харьковводоканал» выставит в квитанции.– Тариф на водоснабжение и водоотведение устанавливается не «Харьковводоканалом» – он ежегодно устанавливается НКРЭКУ. Это стоимость воды на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение, – рассказывает Тарас Грущак. – На этот год тариф для всех физических и юридических лиц – абонентов «Харьковводоканала» составляет: 16,08 грн за кубометр воды на централизованное водоснабжение и 8,93 грн – на централизованное водоотведение.Помимо тарифа, в стоимость холодной воды входит плата за абонентские услуги – ведение лицевого счета, банковские услуги, обслуживание и прием платежей через банковские учреждения, распечатка и доставка квитанций.При заключении соответствующего договора в тариф войдет и услуга по обслуживанию внутридомовых сетей.– Разработана методика, утвержденная Кабмином, по которой для каждого предприятия рассчитывается такая плата. И, естественно, если вы задаете вопрос о том, будет ли дополнительная плата при заключении договора с обслуживанием внутридомовых сетей – да, она будет, – говорит Тарас Грушак. – Но дело в том, что сегодня жильцы многоквартирных жилых домов и так оплачивают данную услугу, но в составе квартплаты. То есть они оплачивают ее либо обслуживающей организации, либо «Жилкомсервису». Если же жильцы выбирают КП «Харьководоканал» как предприятие, которое будет следить за состоянием внутридомовых сетей и ремонтировать их, то эти деньги они начинают платить непосредственно нам как предприятию, которое осуществляет данную деятельность. Соответственно, оплата данной услуги автоматически изымается из квартплаты.Абонплата и плата за обслуживание внутридомовых сетей будут вынесены в квитанции отдельными строками.– На самом деле законодатель принял такую модель для детализации платежей. До заключения новых договоров абонент просто платит за услуги водоснабжения и водоотведения сумму, в которую уже входят затраты на абонплату. Но теперь законодатель обязывает разделить эти платежи, чтобы человек понимал: если он, образно говоря, платит 10 гривен, то из них 7 гривен – за воду, 2,90 – за канализацию, 20 копеек – в качестве абонплаты и 90 копеек – за обслуживание внутридомовых систем. Если он выбрал соответствующий договор, то обслуживание будет исключено из платежек от КП «Жилкомсервис». Понятно, то это утрированные цифры, – поясняет Тарас Грущенко. – Просто жильцы должны видеть, за что именно и сколько они платят. Однако никаких дополнительных платежей или таких, которых раньше не было в общем тарифе, не появилось. Законодатель их не вводил и мы тоже не имеем права это делать.Сумма платы за обслуживание внутридомовых систем «Харьковводоканалом» составляет 33,88 гривны в месяц – для абонентов, у которых есть и холодная вода, и канализация.– Это сумма на один лицевой счет, то есть на одну квартиру, независимо от того, сколько людей в ней проживает, – уточняет Тарас Грущак. – В данную сумму включены: ремонт и обслуживание внутридомовых систем водоснабжения, то есть труб с водой – 19,69 грн; обслуживание и текущий ремонт канализации – 14,19 грн.Абонплата составляет 30,9 гривны – для жильцов, в чьих квартирах установлены счетчики.– Это абонплата для абонентов, у которых установлены квартирные узлы учета, потому что сюда входит и поверка счетчиков. Она начнет действовать после того, как будут перезаключены договоры. Если у человека в квартире есть счетчики и он заключил новый договор, то за поверку счетчиков дополнительно он уже не платит, – объясняет Тарас Грущак.Если прибора учета воды в квартире нет, абонплата составляет 23,6 гривны.Вполне возможна ситуация, когда жильцы одной квартиры желают заключить договор с обслуживанием внутридомовых систем, а соседней – без такового. Как в таком случае будет обслуживаться дом?– Закон четко предусмотрел ответ на данный вопрос: многоэтажный жилой дом может быть переведен на ту или иную модель обслуживания только по одному типу договора. Иной вариант просто физически невозможен, потому что внутридомовые системы должен обслуживать кто-то один – либо сами жильцы, либо коммунальное предприятие, – утверждает Тарас Грущак. – Законом прописано: если собственники более 51% жилой площади конкретного дома выбрали ту или иную модель, то все остальные автоматически подпадают под этот тип договора. Жильцы подтверждают свое решение протоколом, где прописывается номер квартиры, ФИО собственника, ставится подпись, которой удостоверяется выбор конкретной модели. Это могут сделать сами жильцы. Когда нам предоставляется такой протокол от жилого дома, что большинство людей выбрали ту или иную модель, мы и договоры предоставляем соответствующие.Отказавшись перезаключать договор, абонент рискует остаться без воды.– В законе четко прописано: коммунальные услуги могут предоставляться исключительно на основании заключенных договоров. Бездоговорные отношения законом не предусмотрены. Таким образом, отказ перезаключить договор может быть основанием для прекращения предоставления услуги, – говорит Тарас Грущак. – Но надеюсь, что законодатель на это не пойдет, и мы тоже.По его словам, сейчас разрабатывается законопроект, который предусматривает, что по истечении срока перезаключения договоров будут автоматически применяться требования закона без обслуживания внутридомовых систем.– Если не заключили договор, то проблемы, которые возникают по сетям, становятся проблемами жильцов, – предупреждает Тарас Грущак. – Если договор не будет перезаключен, автоматически начинает действовать индивидуальный договор – без обслуживания внутридомовых сетей, после чего проведение ремонтных работ на внутридомовых сетях будет ответственностью жителей, а не предприятия.Для перезаключения договора можно обращаться в абонентские отделы КП «Харьковводоканал» в районах города – понятно, с соблюдением всех карантинных мер. Для этого требуется стандартный набор документов – паспорт собственника жилья и идентификационный код. Предоставив их, абонент получает бланк договора.Кроме того, бланки договоров КП «Харьковводоканал» отправляет абонентам по почте с детальной памяткой-разъяснением, как запомнить бланк и как его вернуть – либо через почту, либо в абонотдел.– Жильцы уже перезаключают договоры. Но это не значит, что со следующего месяца абонент начнет взаимодействовать с коммунальным предприятием по этому договору. Пока дом не соберет больше половины жильцов, которые выбрали ту или иную модель, он будет оставаться на старой модели взаимоотношений, – уточняет Тарас Грущак.По данным Тараса Грущака, 141 тысяча абонентов, проживающих в харьковских многоэтажках, перезаключили договоры.– Большая часть из них выбрала обслуживание внутридомовых систем, – говорит он. – Абоненты понимают, что «Харьковводоканал» – профильное предприятие, которое занимается этой работой, потому и выбирают нас для обслуживания.Новые договоры с обслуживанием внутридомовых систем заключили жильцы 773 жилых домов и 63 домов – без обслуживания.Всего в Харькове около семи тысяч многоэтажных жилых домов и 536 тысяч лицевых счетов, то есть 536 тысяч квартир.