Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что первые прививки препаратом Pfizer, который Украина получила сегодня, начнутся 18-19 апреля.

Об этом он заявил во время брифинга.Он отметил, что первые дозы будут отправлены в области в воскресенье, тогда же прививки начнут получать жители домов престарелых в Киевской области. Уже 19 апреля вакцинация препаратом Comirnaty начнется по всей Украине.- 29 500 доз разъедутся по складам всех областных центров страны. И уже 18 апреля начнутся первые прививки, - рассказал заместитель главы Минздрава.Вторыми на очереди этот препарат получат работники ГСЧС и пограничники.- Распределение вакцин: по 1170 доз в каждую из областей и в город Киев. Вместе с вакцинами развезут раствор для их разведения, шприцы и коробки для безопасной утилизации медицинских отходов, - добавил Ляшко.Напомним, 16 апреля в Украину прибыли 117 000 доз вакцины Pfizer-BioNTech по остаточной системе СOVAX. Партия прилетела самолетом в международный аэропорт Киев имени Сикорского.