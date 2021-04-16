В Харькове в рамках фестиваля классической музыки Kharkiv Music Fest выступил всемирно известный пианист из Великобритании Пол Льюис. Фестиваль стартовал на прошлой неделе. В этом году он посвящен творчеству Людвига ван Бетховена.

В связи с карантинными ограничениями фестиваль проходить как вживую, так и онлайн.Известный пианист Пол Льюис должен был дать концерт в Харькове еще год назад. Однако из-за пандемии мероприятие перенесли. В этом году, несмотря на трудности, организаторам удалось пригласить на фестиваль музыкантов из разных стран мира.– Фестиваль этого года уникален хотя бы потому, что он является результатом не одного года, как обычно, а двух лет тяжелой работы, – говорит президент фестиваля KharkivMusicFest Сергей Политучий. – Сложность связана с тем, что коронавирус диктовал нам такие правила, к которым мы были не готовы. Постоянно меняющийся список участников. Всевозможные запреты создавали невыносимые условия или делали невозможным въезд и выезд.Закрытие фестиваля запланировано на 24 апреля.