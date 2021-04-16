В Харькове в рамках фестиваля классической музыки Kharkiv Music Fest выступил всемирно известный пианист из Великобритании Пол Льюис. Фестиваль стартовал на прошлой неделе. В этом году он посвящен творчеству Людвига ван Бетховена.В связи с карантинными ограничениями фестиваль проходить как вживую, так и онлайн.
Известный пианист Пол Льюис должен был дать концерт в Харькове еще год назад. Однако из-за пандемии мероприятие перенесли. В этом году, несмотря на трудности, организаторам удалось пригласить на фестиваль музыкантов из разных стран мира.
– Фестиваль этого года уникален хотя бы потому, что он является результатом не одного года, как обычно, а двух лет тяжелой работы, – говорит президент фестиваля KharkivMusicFest Сергей Политучий. – Сложность связана с тем, что коронавирус диктовал нам такие правила, к которым мы были не готовы. Постоянно меняющийся список участников. Всевозможные запреты создавали невыносимые условия или делали невозможным въезд и выезд.
Закрытие фестиваля запланировано на 24 апреля.