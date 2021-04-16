В Харькове - 796 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 16 апреля в Харьковском районе, в том числе в Харькове, зарегистрировано 954 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 122 463 случая заболевания COVID-19, 25 115 человек находятся под наблюдением, 95 006 пациентов выздоровели, 2 342 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировано 17 479 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 921 244 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 39 096 человек умерли, 1 465 820 - выздоровели.