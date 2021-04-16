Выпускные экзамены отменили, но вступительные – оставили. Верховная Рада освободила выпускников от обязательной государственной итоговой аттестации, предоставив им право выбора, в каком формате пройти оценивание результатов обучения. Что это значит, разбирался «Вечерний Харьков».

Что это значит?

Верховная Рада Украины на втором внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом освобождение выпускников школ от обязательной сдачи в этом году государственной итоговой аттестации (ГИА).– Есть принятый большинством голосов закон № 5014, в котором написано: «Отмена ГИА». Там также отмечено, что государственная итоговая аттестация по желаю ученика может пройти в форме внешнего независимого оценивания. Все остальные нюансы для того, чтобы понять алгоритм, будут позже. Сейчас идут консультации между Украинским центром оценивания качества образования и Министерством образования и науки. Пока мы это решение комментировать не можем, – сообщила «Вечернему Харькову» заместитель директора Харьковского регионального Центра оценивания качества образования Наталья Русанова.Однако внешнее независимое оценивание (ВНО) не отменено.– Поступление в вузы будет происходить по результатам внешнего независимого оценивания. Рада отменила только государственную итоговую аттестацию, – подчеркивает Наталья Русанова.При этом выпускникам дали возможность выбирать, в какой форме пройти оценивание результатов обучения, то есть чему отдать предпочтение – госаттестации или ВНО.В пояснительной записке к проекту закона, принятого Верховной Радой, отмечается, что школьники, которые оканчивают полное общее среднее образование (то есть 11-й класс), смогут выбирать вид оценки результатов обучения – годового оценивания путем государственной итоговой аттестации (ГИА) или в форме внешнего независимого оценивания (ВНО).– ГИА – это экзамены, которые мы с вами сдавали, когда выпускались из школы. Это оценка, которая будет заноситься в свидетельство о получении полного общего среднего образования. Эти экзамены не имеют отношения к поступлению в вузы. Так вот именно их Верховная Рада отменила. Как это будет происходит на практике, урегулируют отдельными разъяснениями Министерства образования, – поясняет Наталья Русанова. – ВНО – это вступительные экзамены в вузы. То есть ГИА в форме ВНО никто не отменял.Проще говоря: выпускные экзамены в школе отменили, но вступительные в вузы – оставили.Если выпускника удовлетворяют годовые оценки, он может не проходить ГИА. Если же нет или если он планирует поступать в университет, то сдает ГИА в форме ВНО.Кстати, в прошлом году из-за пандемии коронавируса тоже отменяли обязательную ГИА. Тот, у кого было желание все же пройти госаттестацию, мог подать соответствующее заявление руководителю своего учебного заведения. Выпускники, которые проходили ГИА, получали свидетельства об образовании и приложения к ним на основе результатов экзаменов в учебном заведении.Напомним, ранее Министерство образования и науки Украины отменило обязательное проведение ГИА для учеников 4-х и 9-х классов. Такое решение приняли во избежание распространения коронавируса. В свидетельствах учащихся, освобожденных от ГИА, будет сделана запись «освобожден(а)».