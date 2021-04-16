Бытует мнение, что имя, которое родители дают своему малышу, влияет на его дальнейшую судьбу. А тайна имени может многое рассказать о будущем характере его владельца. С какими же именами отправляли своих малышей в жизненный путь харьковчане в этом году?



Как харьковчане называют детей

Имя расскажет о будущем?

Имя с отчеством должны сочетаться

На первый взгляд кажется, что выбор имени ребенка – весьма приятная и легкая забота будущих родителей. Однако до тех пор, пока они вплотную не сталкиваются с решением этого вопроса. Мама хочет, чтобы сын носил имя любимого дедушки, папа же настаивает на том, чтобы имя было красивым, солидным, как у какой-нибудь знаменитости из мира кино или спорта. Бабушка предлагает выбрать девочке имя по Святкам, а дедушка намекает на красивое иностранное или редко встречающееся имя. Все, безусловно, хотят для малыша лучшей судьбы, а имя человека, как известно, влияет на его характер и в какой-то мере определяет его жизнь.В нынешнем году харьковчане нарекали своих деток как весьма распространенными, так и достаточно редкими именами.Как сообщили «Вечернему Харькову» в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Харьков), самые распространенные мужские имена в первом квартале 2021 года на Харьковщине – Артем, Марк, Никита, Максим, Александр,Давид, Егор, Иван, Илья, Кирилл, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Тимофей.Среди женских имен наиболее популярны – Анастасия, Алиса, Арина, Варвара, Виктория, Анна, Дарья, Ева, Екатерина, Мария, Милана, Полина, София, Ульяна, Вероника, Елизавета.Доставались новорожденным в Харьковской области и достаточно редкие имена. Например, мальчики получали имена Аслан, Аарон, Ахмед, Белломир, Вениамин, Вольф, Давлат, Демид, Доминик, Эмин, Елисей, Ждан, Игнат, Израэль, Ильдар, Кузьма, Лукас, Леон, Сильвестр, Роберт, Гордей, Лука.А среди девочек прибавилось Василис, Агат, Станислав, Силин, Аурор, Аиш. Также малышкам давали такие имена, как Амелия, Ариадна, Афина, Ванесса, Делия, Эльмира, Эльза, Есения, Изабель, Илана, Инга, Квитослава, Лада, Луна, Лейсан, Любава, Мирабелла, Мариам, Мадина, Доминика.Тайна имени может многое сказать о будущем характере ребенка, и на этом необходимо особо акцентировать внимание будущим родителям, рекомендуют специалисты РАГС.Например, имя София имеет древнегреческое происхождение и означает «мудрость». Маленька София – нежная, добрая девочка. В отношениях с незнакомыми людьми застенчивая и не отличается излишней доверчивостью. В то же время она способна проявить сочувствие к слабому беззащитному существу и оказать посильную помощь человеку, попавшему в затруднительное положение.А вот Доминика в переводе с латинского означает «божий день, та что принадлежит Богу». Маленькая Доминика – здоровый и беззаботный ребенок. Она с детства смелая, упрямая и уязвимая. Характер у нее независимый, коллективных игр не переносит, скорее будет возиться с куклами в собственном углу, никого не беря в компанию.Давид в переводе с древнееврейского означает «любимый». Характер гордый, настойчивый, прагматичный. Давиды общительны, окружены друзьями, но именно из-за них имеют много неприятностей. Обычно похожи на мать. Имеют необычайную физическую силу. Нетерпимы ко лжи, могут вспылить, но тут же быстро отходят, зла не держат.Также специалисты рекомендуют не упускать из виду сочетание имени ребенка с отчеством и фамилией. Если имя легко произносится и вместе с отчеством хорошо выговаривается – вы на правильном пути. А вот от имени в честь отца советуют воздержаться, поскольку тот же Иван Иванович (хорошо, если не Иванов) рискует вырасти неуравновешенными и раздражительными, лишенным индивидуальности. На обладателей таких имен сильное внимание оказывает авторитет родителей и им трудно найти с ними общий язык.