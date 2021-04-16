С начала введения карантина в 2020 году в "Южной железной дороге" отменили уже более 100 электричек.

Об этом сообщили в пресс-центре регионального филиала "Южная железная дорога" АО "Укрзалізниця".Сейчас в рамках обслуживания регионального филиала "Южная железная дорога" курсирует 298 пригородных поездов (на территории Харьковской области назначено курсирование 175 пригородных поездов). До начала введения ограничительных мероприятий на территории обслуживания регионального филиала по полному графику курсировало ежесуточно около 400 пригородных поездов."Обращаем внимание пассажиров, что во время пребывания на объектах инфраструктуры, посадки в поезд и непосредственно в подвижном составе пассажиры обязательно должны надевать защитную маску или респиратор, соблюдать социальную дистанцию и другие рекомендации Минздрава для предотвращения распространения коронавируса", - говорится в сообщении.Также в ЮЖД отметили, что с 1 января по 31 марта 2021 года пригородные поезда регионального филиала перевезли 2 млн 397 тысячи пассажиров, в том числе 980,9 тысяч человек льготной категории.